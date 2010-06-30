Таможенники г. Нижний Тагил разъяснят детали нового Таможенного кодекса

Он вступает в силу завтра, 1-го июля. Участники внешнеэкономической деятельности могут получить консультации по телефону «Горячей линии». По номеру 41-23-41 специалисты будут круглосуточно принимать звонки от участников внешнеэкономической деятельности. Звонки, поступающие на «горячую линию» записываются, и регистрируются в специальном журнале. Поэтому заявителю следует сообщить свои имя, контактные телефоны, название организации, регион деятельности и суть вопроса. Если оперативно поставленный вопрос решить невозможно, ответ будет подготовлен и направлен заявителю в течение одного рабочего дня.