В одном из заведений г. Нижний Тагил сегодня изъяли игровые автоматы
30 июня 2010, 16:44ОбществоArtem
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Милиционеры провели рейд по заведениям, в которых, как подозревают, до сих пор процветает игорный бизнес.
Свидетелем такой проверки в безымянном заведении на Фрунзе стал наш корреспондент. В помещении клуба - два зала. В одном компьютеры с выходом в Интернет, чтобы играть он-лайн. А в другом - игровые автоматы, на которых испытывают фортуну в так называемую лотерею. Как рассказала начальник отдела по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке МОБ УВД Нижнего Тагила Светлана Соломатина, 14 аппаратов, которые сегодня работали под видом лотерейных - изъяты. Арбитражный суд Свердловской области решит, возвращать ли их владельцу. А на хозяина заведения составили административный протокол.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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