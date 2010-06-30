В одном из заведений г. Нижний Тагил сегодня изъяли игровые автоматы

Свидетелем такой проверки в безымянном заведении на Фрунзе стал наш корреспондент. В помещении клуба - два зала. В одном компьютеры с выходом в Интернет, чтобы играть он-лайн. А в другом - игровые автоматы, на которых испытывают фортуну в так называемую лотерею. Как рассказала начальник отдела по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке МОБ УВД Нижнего Тагила Светлана Соломатина, 14 аппаратов, которые сегодня работали под видом лотерейных - изъяты. Арбитражный суд Свердловской области решит, возвращать ли их владельцу. А на хозяина заведения составили административный протокол.