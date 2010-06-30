В США нашли 11 российских шпионов

«Всего 11 человек, в том числе десять арестованных, обвиняются по двум различным уголовным делам в заговоре с целью работы в качестве незаконных агентов Российской Федерации на территории Соединенных Штатов», - говорится в документе.

Восемь человек были задержаны в воскресенье по подозрению в осуществлении под глубоким прикрытием разведопераций в пользу РФ, отмечает Минюст.

«Еще двое были арестованы в воскресенье, предположительно, за участие в той же самой российской разведпрограмме на территории США», - указывается в документе.

«Федеральные законы запрещают частным лицам действовать на территории США в качестве агентов иностранных правительств без предварительного уведомления, направляемого генпрокурору», - подчеркивает Минюст.

«Девять ответчиков обвиняются также в заговоре с целью отмывания денег», - указывается в документе.

Министерство юстиции США отмечает, что задержания в воскресенье стали результатом многолетнего расследования, проведенного ФБР, офисом окружного прокурора южного округа Нью-Йорка, отделом по борьбе со шпионажем и отделом по разведке управления национальной безопасности Минюста США.

«Обвинения и подозрения, сформулированные в уголовных делах, являются чистыми предположениями, и обвиняемые считаются невиновными до момента, когда будет доказана, если будет доказана, их вина», - подчеркивается в заключении документа.

«Обвинения просто шокируют: четыре пары жили в США, как предполагается, под вымышленными именами, тайно шпионя в пользу России в течение долгого периода и под глубоким прикрытием, чтобы доставлять информацию о ядерном оружии», - цитирует РИА Новости американский телеканал ABC .

По сообщению РИА Новости, большинство американских изданий сосредоточило внимание на описании "шпионских деталей": использование азбуки Морзе, невидимых чернил и прочих трюков, более известных по детективам и художественным фильмам времен холодной войны. Все они были изложены в предъявленном обвинении. Американские блогеры и участники дискуссий на форумах отнеслись к обнаружению шпионов скептически, многие полагают, что скандал может быть отдан на откуп телеканалам и Голливуду, оставаясь за бортом политического процесса между Россией и США.