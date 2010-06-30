Водителей г. Нижний Тагил приучают уступать дорогу машинам со спецсигналами

Так Госавтоинспекторы готовят тагильских автомобилистов к выставке «Оборона и Защита», которая в середине июля пройдет в Нижнем Тагиле. На ней ожидается много VIP-персон, в том числе, возможно, российский премьер Владимир Путин. Поэтому по городу будут передвигаться кортежи, которым водители должны уступать дорогу. В эти дни по тагильским улицам ездит колонна спецмашин с проблесковыми маячками и сиренами.

Участники дорожного движения, по закону, обязаны пропустить машину со сцецсигналами синего и красного цветов и звуковым сигналом, или колонну в сопровождении таких автомобилей. В июне во время проведения операций «Маяк» 18 автомобилистов не пропустили спецколонны и были наказаны. За такое нарушение грозит штраф от 300-сот до 500-сот рублей либо лишение прав на срок от 1-го месяца до 3-х.