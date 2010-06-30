Жители г. Нижний Тагил могут разнообразить свой отдых дайвингом
30 июня 2010, 15:38ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Под Новоасбестом на карьере «Лазурный» екатеринбургские дайверы разбили лагерь.
Для тагильчан инструкторы организуют 40-ка минутное погружение, а также горячее питание и душ. Как рассказал руководитель лагеря Александр Мурзин, в среднем за сутки отдыха в лагере придется заплатить 2500 рублей с человека. Не смотря на то, что лагерь дайверов работает всего несколько недель, его посетили уже более 100 человек.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей