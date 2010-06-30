Жители г. Нижний Тагил могут разнообразить свой отдых дайвингом

Для тагильчан инструкторы организуют 40-ка минутное погружение, а также горячее питание и душ. Как рассказал руководитель лагеря Александр Мурзин, в среднем за сутки отдыха в лагере придется заплатить 2500 рублей с человека. Не смотря на то, что лагерь дайверов работает всего несколько недель, его посетили уже более 100 человек.