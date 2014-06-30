Минуло первое полугодие 2014 года. Работодателям Тагила пора отчитываться в Пенсионный фонд
30 июня 2014, 09:00Общество
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С 1 июля начинается кампания по приему отчетности за I полугодие по Единой форме в ПФР (РСВ-1). Она объединила в себе расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование в целом по организации и сведения персонифицированного учета по каждому застрахованному лицу.
Всего в срок не позднее 15 августа представить документы должны более 8 тысяч организаций Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.
Актуальные версии программ для подготовки и проверки РСВ-1 размещены на интернет-сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Работодателям» − «Бесплатные программы для работодателей» и на «гостевых» компьютерах в Нижнетагильском Управлении ПФР.
До представления РСВ-1 специалисты рекомендуют провести сверку платежей через вэб-сервис «Личный кабинет плательщика» размещенный на интернет-странице Отделения ПФР по Свердловской области. С помощью «Личного кабинета» также можно проверить подготовленный расчет на отсутствие ошибок.
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