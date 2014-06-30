Минуло первое полугодие 2014 года. Работодателям Тагила пора отчитываться в Пенсионный фонд

Всего в срок не позднее 15 августа представить документы должны более 8 тысяч организаций Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.

Актуальные версии программ для подготовки и проверки РСВ-1 размещены на интернет-сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Работодателям» − «Бесплатные программы для работодателей» и на «гостевых» компьютерах в Нижнетагильском Управлении ПФР.

До представления РСВ-1 специалисты рекомендуют провести сверку платежей через вэб-сервис «Личный кабинет плательщика» размещенный на интернет-странице Отделения ПФР по Свердловской области. С помощью «Личного кабинета» также можно проверить подготовленный расчет на отсутствие ошибок.