На Чусовой пройдет трёхдневный туристический фестиваль (ФОТО)

Это и деловая часть – конференция по гармонизации взаимодействия общества, власти и бизнеса в реализации туристских проектов, и развлекательные мероприятия - состязания рыбаков, ярмарка товаров народных промыслов и ремесел, мастер-классы народных умельцев, Иван-чайная церемония, спортивные сплав-гонка на 2,5 км и туристское русско-шотландское многоборье.

Для детей будет работать детская площадка. Завершением будет концертная программа и традиционный выпуск чусовских барочек со свечами.

В этом году в рамках фестиваля пройдет встреча сотрудников особо охраняемых природных территорий Урала «Заповедные места Урала». Мероприятие посвящено 10-летию Природного парка «Река Чусовая» и проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Кроме участников от заповедных территорий нашей области, к участию обещали присоединиться гости из ХМАО, Пермского края, Курганской и Челябинской областей и Башкортостана. 6 июля на фестивальной поляне будут работать выставочные палатки заповедников и природных парков, где все желающие смогут получить информацию о достопримечательностях и условиях посещения территорий, запланировать поездку, приобрести памятный сувенир.

Более подробную информацию о мероприятиях фестиваля можно получить на сайте чусовая-россии.рф, а также в администрации Природного парка «Река Чусовая» по тел. (3435) 41-67-96.