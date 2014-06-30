Нижнему Тагилу не хватает… культурных жителей. Мнение тагильчан (ФОТО)

Вчера в Нижнем Тагиле прошел День молодежи. Массовые гуляния под палящим солнцем сопровождались распитием прохладительных напитков, упаковки из-под которых, конечно, надо было куда-то утилизировать. В некоторых местах мусорные баки не вмешали весь объем. Но разве это повод оставлять мусор?

Многие тагильчане отметили, что на празднике было меньше людей в состоянии алкогольного опьянения, однако, это не повлияло на количество отходов.

Небольшой опрос на странице TagilCity.ru в социальной сети показал, что тагильчане в большинстве своем были возмущены увиденным. На вопрос: «После вчерашнего дня молодежи было много мусора?», 82% единогласно ответили – «Как всегда, да. Баки просто не вмешали мусор». 5% опрошенных были удивлены обратным.

Тагильчанка Евгения поделилась интересным наблюдением:

Люди выходили из парка Бондина, какой-то парень допил водичку и миленько пристроил ее на бордюре, спокойно пошел дальше. Следом девушки не поленились, подобрали эту бутылку и выкинули в урну, которая метрах в 10 всего была.

Кажется, причина также понятна. Как оказалось, подавляющее большинство проголосовавших жителей города считают, что Нижнему Тагилу не хватает «культурных тагильчан». Конечно, содержание этого понятия включает множество аспектов, но самое элементарное – уважение к своей родине, к городу – должно быть присуще каждому. Впереди празднование Дня металлурга и, конечно, Дня города. Тагильчане, давайте беречь городскую экологию!

Полный фотоотчет с празднования Дня молодежи-2014 в Нижнем Тагиле