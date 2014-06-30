Нижний Тагил в ожидании беженцев с Украины (ФОТО)

Однако в любое время к нам могут доставить граждан Украины – так что необходимо сделать всё возможное, чтобы люди почувствовали поддержку и заботу со стороны нашего города. Для того чтобы принять и разместить граждан Украины на территории Нижнего Тагила был создан оперативный штаб для приема беженцев, в состав которого входят заместитель Главы Администрации города Валерий Георгиевич Суров, начальник отдела гражданской защиты населения Администрации города Андрей Владимирович Жбанов, ведущий специалист отдела гражданской защиты населения Администрации города Татьяна Васильевна Банаева, сообщает пресс-служба Центра защиты населения.

Также была назначена эвакоприемная комиссия для расселения прибывающих людей с Украины, организованы пункты временного размещения для приема беженцев по улице Юности, 49 гостиница «Спортивная -1» и по улице Гагарина, 19 гостиница ФКП «НТИИМ». Накануне комиссия решила, что в гостинице «Спортивная -1» будут размещены 50 беженцев на 2 месяца с полной оплатой за каждого человека от Правительства Свердловской области. Питание прибывающих людей будет организовано в кафе, которое расположено во Дворце водного спорта, питание будет трехразовым и запланировано в две смены. Члены комиссии отметили, что проживание в гостинице весьма комфортабельное, в каждом номере есть кухня и санузел. Приём беженцев и постановка на учёт в УФМС будет производиться во Дворце водного спорта, после чего, их сопроводят в гостиницу, которая находится в 50 метрах от него.

Фотографии предоставлены Центром защиты населения

Специалисты ГО Дзержинского района Центра защиты населения, Мартьянова Л.О., Баранова Е.Г. решили организовать волонтерское движение, которое бы помогло беженцам разместиться на территории города. Запланированы рейды в частный сектор Дзержинского района, где специалисты ГО будут говорить о возможности предоставления беженцам вещей первой необходимости – продукты, средства гигиены и постельные принадлежности и другое.

В любое время могут приехать беженцы и мы готовы оказать помощь в их регистрации и расселении...Людям нужна поддержка и забота в сложившейся ситуации, мы постараемся помочь всем, чем можем, также ведутся переговоры с руководителями театров о благотворительных билетах, для того чтобы люди немного отвлеклись от сложившейся трудной ситуации говорит Любовь Мартьянова, специалист ГО Дзержинского района.