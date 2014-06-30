Сотрудники тагильского музея ИЗО получили губернаторскую премию (ФОТО)

Почетная награда была получена «за лучшую публикацию по музееведению (краеведению) (премия имени О.Е. Клера)», а именно - за издания, посвященные тагильской лаковой росписи по металлу: каталог «Тагильская лаковая роспись по металлу из собрания Нижнетагильского музея изобразительных искусств», альбом «Творение как дар. Тагильский расписной поднос конца XX – начала XXI веков» и альбом «В гармонии с душой…» (к 100-летию со дня рождения тагильской мастерицы А.В. Афанасьевой).