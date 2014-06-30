Сотрудники тагильского музея ИЗО получили губернаторскую премию (ФОТО)
Дипломом лауреата премии губернатора Свердловской области в музейной сфере за 2013 год в начале июня были награждены сотрудники Нижнетагильского музея изобразительных искусств: заместитель директора по науке Елена Васильевна Ильина, заместитель директора по хранительской работе Лариса Леонидовна Смирных, хранитель декоративно-прикладного искусства Лидия Александровна Хайдукова и дизайнер Михаил Васильевич Подольский.
Почетная награда была получена «за лучшую публикацию по музееведению (краеведению) (премия имени О.Е. Клера)», а именно - за издания, посвященные тагильской лаковой росписи по металлу: каталог «Тагильская лаковая роспись по металлу из собрания Нижнетагильского музея изобразительных искусств», альбом «Творение как дар. Тагильский расписной поднос конца XX – начала XXI веков» и альбом «В гармонии с душой…» (к 100-летию со дня рождения тагильской мастерицы А.В. Афанасьевой).
Нижнетагильский музей изобразительных искусств ведет активную работу по поддержке, сохранению и развитию многовекового тагильского подносного промысла, выпуская научные, подарочные издания и реализуя проект «Тагильский поднос начала XXI века».
Фотографии предоставлены музеем ИЗО
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