В Нижнем Тагиле прошли Олимпийские игры среди детсадовцев (ФОТО)

Это уже вторые Олимпийские игры для дошколят. Впервые такую форму работы на Уралвагонзаводе придумали и опробовали в прошлом году. Опыт оказался удачным. Малые Олимпийские игры, как и настоящие, имеют все атрибуты соревнований. Они открылись парадом участников. Детей как настоящих взрослых спортсменов встречали болельщики – родители, воспитатели, друзья и все те, кто пришел поболеть за маленьких чемпионов.

Возглавили колонну спортсмены-выпускники детских садов объединения «Детство» – баскетболисты, хоккеисты, пловцы, таэквондисты и художественные гимнастки, котоыре росли в садиках «Семицветик», «Катюша», «Лесовичок», «Буратино» и «Маячок». Потом прозвучал гимн Российской Федерации, после которого ребята произнесли клятву. Маленькие спортсмены пообещали быть честными, соблюдать правила соревнований, уважать победу соперника. Торжественная церемония открытия завершилась запуском разноцветных воздушных шаров в небо.

В 2014 году, по сравнению с предыдущим, программа соревнований расширилась. К уже привычной легкоатлетической эстафете 4х50 метров добавились две спортивные дисциплины: прыжки в длину и метание мяча. Юные спортсмены с большим старанием и энтузиазмом преодолевали все препятствия, многие шли к своим первым спортивным победам. Благодаря Уралвагонзаводу детские сады провели две тренировки на стадионе «Спутник», чтобы ребята смогли подготовиться к важным спортивным стартам.

Пока судьи подводили итоги, показательные выступления представили спортсмены-выпускники «Детства». Искусство ушу продемонстрировал призер Челябинской и Свердловской области Егор Ерохин («Лесовичок»). Бронзовые призеры России по таэквондо Денис Булайте и Ирина Овчинникова («Буратино») научили всех основным приемам. Кроме того, с олимпийским танцев выступили воспитанники этого же садика. На протяжении всех малых Олимпийских игр ребят поддерживали своими яркими творческими номерами коллективы Дворца культуры имени И.В. Окунева.

Награждение маленьких чемпионов провел исполнительный директор Уралвагонзавод Владимир Рощупкин. Он выразил уверенность, что это не последние соревнования в 2014 году:

Будем ещё лучше готовиться и следующие Игры проведем на более высоком уровне.

В легкоатлетической эстафете 3-е место заняла команда сада «Катюша», на вторую ступеньку пьедестала поднялась команда «Крепыша». Победителем стали ребята из «Фонтанчика». В прыжках в длину лучший среди мальчиков - воспитанник детского сада «Фонтанчик» Андрей Беляев. Среди девочек - Анастасия Климцева из садика «Дельфинчик». В соревнованиях по метанию первое место у Вовы Ходырева из того же «Дельфинчика» и у Марии Долматовой из детского сада «Буратино». Всем победителям и призерам соревнований были вручены медали, кубки и грамоты.