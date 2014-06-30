Юные тагильчане нарисовали быстрый Интернет

Напомним, что конкурс был приурочен к скорому запуску сетей 4G МОТИВ в Нижнем Тагиле. Юным художникам предлагалось пофантазировать на данную тему и воплотить свои идеи в красках. Всего за несколько недель на конкурс было прислано более 100 рисунков! Членами жюри из числа сотрудников и руководителей компании была проведена большая и кропотливая работа. Выбрать из стольких работ самые-самые было нелегко, так как буквально каждый рисунок был достоин награды.

В итоге, первое место заняла Маша Перезолова. Жюри поразил интересный замысел ее работы и сложная техника рисования. Второе место было присуждено Любе Лебедевой. В своем рисунке она затронула важную социальную тему – общение детей-инвалидов с помощью новейших технологий. «Бронзу» получила Тоня Манукянц. В красках она показала, почему Интернет помогает познавать мир и работает в любом месте. Все победители получили игровые приставки от компании МОТИВ.

Однако остальным юным художникам не стоит расстраиваться – они еще смогут побороться за приз. Еще один победитель будет выявлен путем зрительского голосования в сообществах компании МОТИВ в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Автор работы, набравшей больше всего комментариев, выиграет планшет!