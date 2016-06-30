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Команда G-DRIVE RACING и Алекс Брандл подписали контракт до конца сезона 2016 в FIA WE
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Команда G-DRIVE RACING и Алекс Брандл подписали контракт до конца сезона 2016 в FIA WE

30 июня 2016, 15:50Общество Дарья
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