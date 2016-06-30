Команда G-DRIVE RACING и Алекс Брандл подписали контракт до конца сезона 2016 в FIA WE

30 июня, за несколько недель до гонки «6 часов Нюрбургринга», российская команда G-DriveRacingсообщает о подписании контракта с Алексом Брандлом. В июне британец прибыл на трек в Ле-Мане в качестве резервного пилота команды, а сегодня он официально входит в основной состав экипажа болида #26. Вместе с россиянином Романом Русиновым и немецким «королем кузовных гонок» Рене Растом пилот выступит в шести гонках чемпионата мира FIAWEC 2016.

Новости о смене пилотов в команде G-Drive Racing начали поступать с момента прекращения контракта с французским пилотом Натаниэлем Бертоном, проехавшим за россиян первые две гонки сезона. Сообщение о присоединении британского пилота Уилла Стивенса к дуэту Русинов-Раст лишь на время гонки в Ле-Мане немало удивило поклонников автоспорта, а также вызвало вопросы относительно пустовавшего места третьего пилота непосредственно после марафона. Финишировав на второй ступеньке подиума в гонке «24 часа Ле-Мана», пилоты команды G-DriveRacing показали лучший для нашей страны результат в категории LMP2, и вслед за этим Стивенс вернулся к своим обязанностям в команде Manor.

Таким образом, команда G-DriveRacing, выступающая в гонках на выносливость при поддержке премиального топлива G-Drive «Газпром нефти», официально сообщает, что Алекс Брандл присоединится к G-DriveRacingуже на этапе «6 часов Нюрбургринга» и проведет в составе российской команды шесть гонок вплоть до окончания сезона.

Обладая обширным опытом в гонках на выносливость, Брандл является одним из наиболее состоявшихся молодых английских талантов в автоспорте. В свои 25 лет он заработал отличную репутацию и показатели в классе LMP2 за последние годы. В 2013 году он закончил сезон чемпионата FIAWEC и гонку «24 часа Ле-Мана» на второй позиции в классе LMP2. Годом позже Алекс Брандл и второй экипаж G-Drive Racing, за который он выступал, лидировал большую часть суточного марафона, но не смог завершить гонку по техническим причинам. В 2015, после краткого перерыва в карьере, пилот вернулся и показал отличную форму в гонке «6 часов Шанхая», где он возглавил класс LMP2 в сложных дождевых условиях.

«Я счастлив получить возможностью выступать за G-DriveRacingв 6 гонках чемпионата FIAWEC, особенно учитывая невероятно высокий уровень подготовки команды в этом сезоне. В 2014-м я уже выступал за G-Drive Racing во время гонки «24 часа Ле-Мана», и мне хорошо знакома атмосфера в команде, она мне нравится! Во время тестовых дней на кольце Сартэ в этом году я успел опробовать прототип команды и сделать некоторые выводы для себя. Я поражен, насколько хорошо болид подготовлен именно к условиям Ле-Мана. Для меня большая честь вновь начать работать с командой, которая уже заявила о себе в мире гонок на выносливость. Учитывая огромный опыт Рене Раста и скорость Романа Русинова, мы представим собой сильный состав, претендующий на высокие результаты в последующих шести гонках сезона. Я с нетерпением жду этапа на Нюрбургринге, и рад вернуться в мировой чемпионат», - заявил Алекс Брандл, пилот экипажа болида #26 G-Drive Racing.

«Мы рады приветствовать Алекса в основном составе G-Drive Racing. Его высокий уровень в гонках на выносливость известен команде достаточно давно. Он однозначно является одним из лучших английских пилотов на данный момент и восходящих звезд автоспорта. Уверен, наш выбор себя оправдает, и первые результаты обновленного экипажа мы сможем оценить во время гонки «6 часов Нюрбургринга», - прокомментировал Александр Крылов, директор по региональным продажам «Газпром нефти», руководитель проекта «G-Drive Racing».

Справка:

G-Drive – топливо нового поколения, которое реализуется на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть». Среди основных преимуществ премиального топлива, содержащего активный комплекс присадок, – увеличение мощности двигателя до 12%, улучшение динамики разгона автомобиля до 1,8 секунд, а также профессиональная защита топливной системы двигателя.