Лже-родственница обокрала пожилого тагильчанина на 150 тысяч рублей (ФОТО)

Накануне на улице Оплетина некая женщина вступила в разговор с 78-летним мужчиной. Спросив, есть ли у него родственники, женщина узнала, что есть некая Светлана, проживающая в Тюмени. Ей она и представилась пожилому тагильчанину.

Старик пригласил даму домой, где она рассказала ему печальную историю о своих финансовых трудностях. Доверчивый тагильчанин достал из тайника 150 тысяч рублей и отдал «родственнице».

Только после ухода пожилой человек догадался, что это был обман и обратился в полицию. Сотрудники завели уголовное дело по статье 159 и в настоящее время разыскивают мошенницу. Со слов пострадавшего был составлен фоторобот и приметы. Это была светловолосая женщина с прямыми волосами по плечи. Рост около 165 сантиметров, возраст – от 30 до 35 лет. В числе особых примет – бородавка на верхней губе справа.

Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле

Всех тагильчан просят быть бдительными в отношении подобных встреч. Также в случае, если женщина в ориентировке знакома кому-нибудь из жителей города, просьба сообщить в полицию по номерам 8 (3435) 97-60-32 (Дежурная часть) или «02».