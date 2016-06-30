Мать, откусившая дочери губу, лишилась родительских прав
30 июня 2016, 11:50Общество
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В Ревде родительских прав лишилась мать, которая в порыве ярости откусила своей дочери губу.
Напомним, это случилось 7 сентября 2015 года 35-летняя Людмила Списивцева, мать двойняшек, не сумевшая успокоить 6-летнюю дочь, в порыве гнева покусала одну из девочек. Позже откушенная губа не прижилась. Сейчас малышке требуется несколько операций для восстановления внешности.
Несколькими месяцами позже суд приговорил мать двойняшек к четырем годам тюрьмы. А накануне она была вовсе лишена родительских прав на обеих дочерей. Добавим, что на полгода родительских прав был лишен и отец девочек. Сообщается, что он злоупотребляет спиртным и не навещает дочерей. Скорее всего, ему грозит полное лишение родительских прав, если ситуация не изменится.
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