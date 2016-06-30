Преимущества дизельных генераторов для дома

Разберемся, в чем заключаются преимущества этих моделей, и почему купить дизель генератор желает практически каждый владелец загородного дома.

Генераторы с дизельным приводом потребляют меньшее количество топлива. Это обусловлено более высоким КПД дизеля, в сравнении с бензиновым двигателем. Как известно, в камере сгорания дизельного мотора топливо воспламеняется под воздействием создаваемого его поршнем давления.

В бензиновом двигателе используется совершенно иной способ воспламенения рабочей смеси, который зависит от момента подачи искры. Неправильно отрегулированный момент зажигания бензинового двигателя приводит к перерасходу топлива, перегреву мотора и недостатку отдаваемой в нагрузку мощности. Таким образом, дизельные генераторы для дома являются более экономичными устройствами.

Еще одной из важнейших причин, заставляющих людей купить дизель генератор и использовать его в своем хозяйстве является простота конструкции дизельного мотора. В простой конструкции дизельного силового агрегата содержится меньшее, в сравнении с бензиновым двигателем, количество пар трения, а это значит, что меньшее количество деталей в ходе эксплуатации будет изнашиваться. Простота конструкции – залог высокой надежности устройства.

Дизельные генераторы для дома, оборудованные специальным защищающим от шума чехлом, работают значительно тише бензиновых генераторов аналогичной мощности. При отсутствии сетевого электроснабжения и при условии долговременной работы генерирующей установки, низкий уровень шума является важнейшим эксплуатационным показателем.

Несмотря на то что генераторы с дизельным двигателем весьма надежны, иногда и в них могут возникать различного рода поломки. Благодаря конструктивной простоте дизельного двигателя, для его ремонта не требуется высокой квалификации ремонтных работников и использования сложного диагностического оборудования.

Перечисленные выше достоинства побуждают многих владельцев загородных домов купить дизель генератор электрического тока, а не аналогичную установку с бензиновым двигателем. Для того чтобы генератор служил долго, необходимо своевременно выполнять необходимое техническое обслуживание.