С 1 июля подорожают коммунальные услуги в Свердловской области
30 июня 2016, 17:15Общество
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О повышении тарифов напоминает АО «Облкоммунэнерго» на своем сайте.
По данным издания, в Свердловской области ожидается увеличение платы за коммунальные услуги в среднем на 5,7%. Так, стоимость одной гигакалории (величина расчета тепловой энергии, затрачиваемой на отопление помещения) увеличится примерно на 100-150 рублей.
Отметим, что повышение тарифов на коммунальные услуги в России происходит ежегодно, одновременно во всех регионах страны. Следующее подорожание в ожидаемом размере 1,6% состоится 1 января 2017 года.
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