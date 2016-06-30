С 1 июля подорожают коммунальные услуги в Свердловской области

По данным издания, в Свердловской области ожидается увеличение платы за коммунальные услуги в среднем на 5,7%. Так, стоимость одной гигакалории (величина расчета тепловой энергии, затрачиваемой на отопление помещения) увеличится примерно на 100-150 рублей.