20-летний тагильчанин незаконно получил пособие по безработице в размере 112 тысяч рублей
30 июня 2017, 07:00Общество
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В Нижнем Тагиле под суд попал местный житель за то, что незаконно получал пособие по безработице. Сумма, перечисленная подсудимому за период с августа 2016 по январь 2017 года, составила 112 135 тысяч рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
20-летний мужчина состоял на учете в Центре занятости населения. Зная, что он лишится пособия, тагильчанин не стал сообщать о своём зачислении на очную форму обучения с 1 сентября 2016 года в один из техникумов Нижнего Тагила.
Когда обман раскрылся, данные о совершенном деянии были оформлены в уголовное производство. Так, он попал под статью по факту мошенничества при получении пособий.
Суд назначил мошеннику 220 часов общественных работ. Кроме того, он должен вернуть незаконно полученные деньги - 104 702 рублей 90 копеек, передает прокуратура Ленинского района.
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