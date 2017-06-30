25 выпускников нижнетагильских школ будут поступать в институт МВД
30 июня 2017, 12:30Общество
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25 выпускников 11-классов школ Нижнего Тагила стали абитуриентами Уральского юридического института МВД. Будущих студентов пригласили на встречу в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Ребятам показали интересные видеоролики, рассказали о будущей профессии, о ВУЗе, в котором им предстоит обучаться.
На встрече присутствовала представитель ВУЗа, которая рассказала ребятам о вступительных экзаменах и необходимых требованиях. Через 4 года все поступившие ребята придут на практику в МВД «Нижнетагильское». Уже в этом году 10 тагильчан – выпускников Екатеринбургского института – вольются в ряды полиции Нижнего Тагила.
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