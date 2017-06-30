25 выпускников нижнетагильских школ будут поступать в институт МВД

На встрече присутствовала представитель ВУЗа, которая рассказала ребятам о вступительных экзаменах и необходимых требованиях. Через 4 года все поступившие ребята придут на практику в МВД «Нижнетагильское». Уже в этом году 10 тагильчан – выпускников Екатеринбургского института – вольются в ряды полиции Нижнего Тагила.