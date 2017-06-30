Две аварии произошли близ перекрёстка ул.Фрунзе и Черных в Нижнем Тагиле: из-за одной встали трамваи, в другой повреждена машина инкассаторов (ФОТО)
30 июня 2017, 14:25ОбществоПавел Щербина
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Две аварии произошли на Вые в Нижнем Тагиле 30 июня. Примечательно, что расстояние между авариями составило менее 200 метров.
Сюжеты: Нижний Тагил
На ул. Фрунзе, при движении от «Мегамарта» в сторону «Рудоуправления» столкнулись «Тойота» и автомобиль «ВАЗ».
На путях столкнулись «Тойота» и «Жигули». Из-за столкновения движение трамваев остановилось рассказал журналистам TagilCity.ru участник движения, ставший свидетелем ДТП.
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В другом ДТП принял участие инкассаторский автомобиль.
Инкассаторский автомобиль задом въехал в «Hyundai». В обстоятельствах разберутся гаишники, но мне кажется, инкассаторы сдавали назад через 4 полосы, а там оказался «Hyundai» рассказал участник движения Дмитрий журналистам TagilCity.ru.
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Фото: 30 июня, 2017 г.
Об официальной версии произошедших аварий портал TagilCity.ru расскажет позднее.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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