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Две аварии произошли близ перекрёстка ул.Фрунзе и Черных в Нижнем Тагиле: из-за одной встали трамваи, в другой повреждена машина инкассаторов (ФОТО)
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Две аварии произошли близ перекрёстка ул.Фрунзе и Черных в Нижнем Тагиле: из-за одной встали трамваи, в другой повреждена машина инкассаторов (ФОТО)

30 июня 2017, 14:25ОбществоПавел Щербина
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