Две аварии произошли близ перекрёстка ул.Фрунзе и Черных в Нижнем Тагиле: из-за одной встали трамваи, в другой повреждена машина инкассаторов (ФОТО)

На ул. Фрунзе, при движении от «Мегамарта» в сторону «Рудоуправления» столкнулись «Тойота» и автомобиль «ВАЗ».

Инкассаторский автомобиль задом въехал в «Hyundai». В обстоятельствах разберутся гаишники, но мне кажется, инкассаторы сдавали назад через 4 полосы, а там оказался «Hyundai» рассказал участник движения Дмитрий журналистам TagilCity.ru.