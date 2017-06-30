Единый телефон справочной службы «122» появится в ближайшие годы в России

Минкомсвязи РФ подготовил проект по запуску единого номера телефона справочной службы. По нему для жителей России будет доступна информация, которая сейчас предоставляется на портале госуслуг. Использование новых технологий в разработке данного проекта сможет обеспечить высокое качество предоставления услуги: так считают специалисты.

Также в нем будут использованы и роботизированные автоответчики, сообщает газета «Известия».

Сейчас в каждом городе действует своя городская справочная служба, единого короткого номера для таких сервисов пока нет. Короткий номер «122» будет бесплатным и начнет вводиться в действие в ближайшие годы.