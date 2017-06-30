Единый телефон справочной службы «122» появится в ближайшие годы в России
30 июня 2017, 18:25Общество
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В ближайшие несколько лет в России появится единый короткий номер телефона для предоставления справочной информации для всех регионов страны.
Минкомсвязи РФ подготовил проект по запуску единого номера телефона справочной службы. По нему для жителей России будет доступна информация, которая сейчас предоставляется на портале госуслуг. Использование новых технологий в разработке данного проекта сможет обеспечить высокое качество предоставления услуги: так считают специалисты.
Также в нем будут использованы и роботизированные автоответчики, сообщает газета «Известия».
Сейчас в каждом городе действует своя городская справочная служба, единого короткого номера для таких сервисов пока нет. Короткий номер «122» будет бесплатным и начнет вводиться в действие в ближайшие годы.
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