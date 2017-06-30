Экс-главврач из Верх-Нейвинска на деньги больницы два года возил семью на отдых за границу
Суд в скором времени будет рассматривать дело экс-главного врача городской поликлиники Верх-Нейвинска Игоря Качалкова. Мужчину обвиняют в растрате с использованием служебного положения.
Следствие установило, что в 2012 году главврач подписал фиктивный договор о реализации отдыха работников медучреждения с компанией ООО «Прометей» на сумму почти 100 тысяч рублей. Далее со счета «Прометей» были списаны деньги на оплату туристической путёвки в Турцию. Туристами стали члены семьи Качалкова.
Чтобы скрыть следы преступления, Качалков оформил фиктивные бумаги о прохождении лечения в санатории «Увильды» от ООО «Прометей».
На следующий год Качалков повторил отработанную схему и вновь свозил семью на отдых, но теперь в ОАЭ. На этот раз он оформлял фиктивную документацию об отдыхе сотрудников медучреждения в санатории «Ключи».
В прокуратуре региона сообщили, что дело Качалкова было направлено в суд города Невьянск. Экс-главврачу грозит до шести лет лишения свободы.
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