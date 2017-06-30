Экс-главврач из Верх-Нейвинска на деньги больницы два года возил семью на отдых за границу

Следствие установило, что в 2012 году главврач подписал фиктивный договор о реализации отдыха работников медучреждения с компанией ООО «Прометей» на сумму почти 100 тысяч рублей. Далее со счета «Прометей» были списаны деньги на оплату туристической путёвки в Турцию. Туристами стали члены семьи Качалкова.

Чтобы скрыть следы преступления, Качалков оформил фиктивные бумаги о прохождении лечения в санатории «Увильды» от ООО «Прометей».

На следующий год Качалков повторил отработанную схему и вновь свозил семью на отдых, но теперь в ОАЭ. На этот раз он оформлял фиктивную документацию об отдыхе сотрудников медучреждения в санатории «Ключи».

В прокуратуре региона сообщили, что дело Качалкова было направлено в суд города Невьянск. Экс-главврачу грозит до шести лет лишения свободы.