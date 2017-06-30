Сокращение медперсонала продолжается в больницах Свердловской области

Как пишет Ура.ру, под сокращение попадает весь младший медперсонал учреждения, а это порядка 40 человек. Вместо медсестер и санитарок появится должность «уборщица служебных помещений», это своеобразный гибрид ставки уборщицы и ставки санитарки.

Делается это с целью сокращения расходов на зарплату в рамках оптимизации системы здравоохранения, считают сами сотрудники. Фактически их должностные обязанности останутся прежними, а зарплата в разы уменьшится. Плюсом ко всему на плечи санитарок ложатся обязанности уборщиц.

В областном Минздраве ситуацию пока не комментировали.