Сокращение медперсонала продолжается в больницах Свердловской области
Сокращение медперсонала продолжается в больницах Свердловской области. Так, младший медперсонал ЦРБ Тавды пожаловался, что им стали поступать уведомления о сокращении.
Как пишет Ура.ру, под сокращение попадает весь младший медперсонал учреждения, а это порядка 40 человек. Вместо медсестер и санитарок появится должность «уборщица служебных помещений», это своеобразный гибрид ставки уборщицы и ставки санитарки.
Делается это с целью сокращения расходов на зарплату в рамках оптимизации системы здравоохранения, считают сами сотрудники. Фактически их должностные обязанности останутся прежними, а зарплата в разы уменьшится. Плюсом ко всему на плечи санитарок ложатся обязанности уборщиц.
В областном Минздраве ситуацию пока не комментировали.
Напомним, что недавно в Нижнем Тагиле прошла пресс-конференция министра здравоохранения Свердловской области Игоря Трофимова, где был затронут вопрос о нехватке медработников.
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