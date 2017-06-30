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Специальные учения по отработке взаимодействия оперативных служб Нижнего Тагила прошли на базе 11-й пожарной части (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Специальные учения по отработке взаимодействия оперативных служб Нижнего Тагила прошли на базе 11-й пожарной части (ФОТО)

30 июня 2017, 13:57Общество
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