Специальные учения по отработке взаимодействия оперативных служб Нижнего Тагила прошли на базе 11-й пожарной части (ФОТО)

Представители оперативных служб Нижнего Тагила приняли участие в специальных учениях по взаимодействию в условиях ДТП. Масштабное мероприятие прошло на базе пожарной части №11.

Были задействованы силы и средства нижнетагильского городского звена РСЧС. Участниками тактико-специальных учений стали экстренные службы города - станция скорой медицинской помощи, ОФПС №9, а также представители ГИБДД и центра защиты населения и территории Нижнего Тагила.

На примере дорожно-транспортного происшествия участники учений отрабатывали навыки взаимодействия всех оперативных служб города.

Первыми начали действовать в условиях ЧП сотрудники службы ГИБДД. Сначала они расставили соответствующие дорожные знаки, а затем встречали другие оперативные службы.

Далее на место условного дорожно-транспортного происшествия прибыли спасатели поисково-спасательной службы.

Их задачей было разблокирование дверей автомобиля, которыми были зажаты «пострадавшие». Гидравлическими ножницами они разрезали двери и освободили людей.

Медики скорой помощи сделали свою работу, оказав первую неотложную помощь «пострадавшим».

Сначала им пришлось действовать прямо в автомобиле, затем – непосредственно в медицинском спецавтомобиле.

Когда «пострадавшие» были эвакуированы из машины, приступили к действиям пожарные: с помощью пены они тушили «горящий» автомобиль.

Все службы города во время учений действовали слаженно, поставленные перед ними цели и задачи выполнили профессионально.

Как считают организаторы мероприятия, такие совместные учения позволяют отработать практические навыки взаимодействия, необходимые в повседневной работе городских оперативных служб в условиях ЧС.