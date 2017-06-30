ТТК предлагает «Wi-Fi с авторизацией» для клиентов среднего и малого бизнеса

ТрансТелеКом предлагает дополнительную услугу для юридических лиц «Wi-Fi с авторизацией», которая позволяет организовать публичный доступ к сети Интернет в своем офисе, торговой точке или любом другом помещении в соответствии с законодательством Российской Федерации*.

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 758 от 31 июля 2014 г. и № 801 от 12 августа 2014 г., все конечные пользователи услуг связи через публичные Wi-Fi сети должны быть идентифицированы.

С помощью услуги «Wi-Fi с авторизацией» абоненты ТрансТелеКома - представители среднего и малого бизнеса, смогут соблюдать требования законодательства и осуществлять идентификацию конечных пользователей посредством достоверного установления абонентского номера через SMS при организации Wi-Fi сетей.

После подключения к сети пользователь увидит на экране устройства стартовую страницу с просьбой указать свой номер мобильного телефона. На этот номер придет SMS-сообщение с уникальным паролем для доступа к сети Интернет.

Получить подробную информацию об услуге и тарифах можно на сайте компании. Оставить заявку на подключение можно по единому номеру поддержки клиентов среднего и малого бизнеса 8 800 775 00 15.