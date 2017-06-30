Владислав Тетюхин стал «Почётным гражданином города Нижнего Тагила»
30 июня 2017, 16:15Общество
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Владислав Тетюхин стал новым, 101-м почетным гражданином города.
Сюжеты: Нижний Тагил
За присвоение почетного звания владельцу высокотехнологичного медицинского центра проголосовал 21 депутат из 22 присутствующих на заседании гордумы, сообщает АН «Между строк».
Напомним, по инициативе TagilCity.ru и при непосредственной поддержке мэра города кандидатура Владислава Тетюхина, основавшего в Нижнем Тагиле Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, была поддержана оргкомитетом единогласно.
Напомним, Владислав Тетюхин также стал победителем ежегодного конкурса «Человек года», проводимый городским порталом, в номинации «За мудрость».
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