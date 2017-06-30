Владислав Тетюхин стал «Почётным гражданином города Нижнего Тагила»

За присвоение почетного звания владельцу высокотехнологичного медицинского центра проголосовал 21 депутат из 22 присутствующих на заседании гордумы, сообщает АН «Между строк» .

Напомним, по инициативе TagilCity.ru и при непосредственной поддержке мэра города кандидатура Владислава Тетюхина, основавшего в Нижнем Тагиле Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, была поддержана оргкомитетом единогласно.