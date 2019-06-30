На водоёмах Среднего Урала за май-июнь утонули 15 человек
Сегодня, 10:09ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области за два месяца утонули 15 человек, среди утонувших пять детей, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что все утонувшие дети находились у водоемов без взрослых. Специалисты отмечают, что в регионе для купания открыт лишь один пляж – в Новоуральске. Купание в остальных водоемах не безопасно для жизни свердловчан.
Пря предупреждения населения об опасности сотрудники МЧС проводят профилактические рейды.
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