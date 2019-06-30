Реликтовый лес под Севастополем под угрозой из-за проекта местных властей

Разговоры о проекте начались в 2016 году, когда президент Владимир Путин рассказал о том, что нужна больница. Однако комплекс остался только в разговорах, а строительство так и не началось. Правительство Севастополя взяло в партнеры компанию "СГМ-Груп", договор с которой был заключен без проведения конкурса. Контракт расторгли в минувшем году.

Севастополь за этот провал в 2018 году оштрафовали на 161 миллион рублей, в доход бюджета РФ вернули выделенные 400 миллионов рублей. В текущем году выделили 600 миллионов рублей.

Сейчас всех пациентов обслуживают другие стационары, а новый комплекс хотят строить рядом с Фиолентовским шоссе, где растет сосна пицундская. Через Росприроднадзор ГБУ "Дирекция КС" пыталось получить разрешение на уничтожение 548 деревьев на одном участке и более 2,8 тысячи на втором. Однако ведомство отказало, ссылаясь на недопустимость наносить вред окружающей среде.

О хвойных растениях в историко-культурном заключении писал эксперт Юрий Зайцев. Здесь же находится признанная объектом археологии "Курганная группа "Хутор Пятницкого I", который нельзя трогать.