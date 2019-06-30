Реликтовый лес под Севастополем под угрозой из-за проекта местных властей
Примерно 3,5 тысячи краснокнижных растений придется срубить, чтобы реализовать проект главы Севастополя Дмитрия Овсянникова по строительству Севастопольской больницы, сообщили "Новые известия".
Разговоры о проекте начались в 2016 году, когда президент Владимир Путин рассказал о том, что нужна больница. Однако комплекс остался только в разговорах, а строительство так и не началось. Правительство Севастополя взяло в партнеры компанию "СГМ-Груп", договор с которой был заключен без проведения конкурса. Контракт расторгли в минувшем году.
Севастополь за этот провал в 2018 году оштрафовали на 161 миллион рублей, в доход бюджета РФ вернули выделенные 400 миллионов рублей. В текущем году выделили 600 миллионов рублей.
Сейчас всех пациентов обслуживают другие стационары, а новый комплекс хотят строить рядом с Фиолентовским шоссе, где растет сосна пицундская. Через Росприроднадзор ГБУ "Дирекция КС" пыталось получить разрешение на уничтожение 548 деревьев на одном участке и более 2,8 тысячи на втором. Однако ведомство отказало, ссылаясь на недопустимость наносить вред окружающей среде.
О хвойных растениях в историко-культурном заключении писал эксперт Юрий Зайцев. Здесь же находится признанная объектом археологии "Курганная группа "Хутор Пятницкого I", который нельзя трогать.
До осени начать работы обещал губернатор Овсянников, но, по данным издания, этого не должно случиться, так как никто не разрешит вырубку деревьев.