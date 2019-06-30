В Екатеринбурге родители первоклассника предстанут перед судом за подделку прописки

Один из родителей представил свидетельство через отдел приёма и выдачи документов МКУ «Центр муниципальных услуг», позже оно был включено в перечень документов для приёма в образовательное учреждение. В ходе прокурорской проверки был сделан запрос в отдел по вопросам миграции ОП № 9 УМВД России по Екатеринбургу, откуда поступил ответ о том, что свидетельство о регистрации по месту пребывания, предъявленное родителем для зачисления ребенка в первый класс МБОУ СОШ № 25, не выдавалось. После проверки представленного свидетельства было установлено, что оно имеет признаки подделки.