В Екатеринбурге родители первоклассника предстанут перед судом за подделку прописки
В ходе прокурорской проверки было установлено, что родители, подавшие документы на зачисление ребёнка в первый класс школы № 25 в Екатеринбурге, подделали свидетельство о регистрации по месту пребывания, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Один из родителей представил свидетельство через отдел приёма и выдачи документов МКУ «Центр муниципальных услуг», позже оно был включено в перечень документов для приёма в образовательное учреждение. В ходе прокурорской проверки был сделан запрос в отдел по вопросам миграции ОП № 9 УМВД России по Екатеринбургу, откуда поступил ответ о том, что свидетельство о регистрации по месту пребывания, предъявленное родителем для зачисления ребенка в первый класс МБОУ СОШ № 25, не выдавалось. После проверки представленного свидетельства было установлено, что оно имеет признаки подделки.
Против родителей возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». В данное время прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу и направила его материалы мировому судье для вынесения решения по существу.
В надзорном ведомстве отметили, что факты предоставления поддельных свидетельств о регистрации первоклассников были также выявлены в других екатеринбургских школах: МАОУ СОШ № 11, МАОУ СОШ № 23, МАОУ СОШ № 69. Уголовное дело о предоставлении подделки в последнее образовательное учреждение уже было рассмотрено судом. Родителю после раскаяния был назначен судебный штраф, производство по делу суд прекратил.