Депутаты сорвали отставку главы Верхней Салды Михаила Савченко

На заседание не явилась фракция «Единая Россия», кроме председателя думы Игоря Гуреева. В общей сложности на мероприятие пришли семь депутатов. В результате кворум был сорван и заседание отменили. Не состоится оно и сегодня, 30 июня.

По словам источника издания, на прошлой неделе председателем думской комиссии по законодательству Максимом Костюком был проведен обзвон депутатов с просьбой не посещать заседание. Дело в том, что кроме требования департамента, указавшего на нарушения главы, в думу также поступило представление о лишении главы полномочий.