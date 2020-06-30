Екатеринбуржец получил штраф за продажу «нелегальных» медицинских масок

Хусейн Икромов обвинялся по части 1 статьи 238 УК РФ (Обращение незарегистрированных медицинских изделий, то есть сбыт на территории Российской Федерации незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере).

По данным следствия, 13 апреля 2020 года Икромов приобрел в сети интернет партию одноразовых медицинских масок у поставщика, установить которого следствию не удалось, а 20 апреля начал реализацию масок, покупателем которых выступил оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области. Оперативник передал подсудимому 725 тысяч рублей, зарегистрировав, тем самым, факт сбыта масок.

От уголовного преследования он был освобожден, поскольку Икромову был назначен судебный штраф.