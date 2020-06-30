Екатеринбуржец получил штраф за продажу «нелегальных» медицинских масок
Суд Верх-Исетского района Екатеринбурга постановил назначить штраф в размере 20 тысяч рублей горожанину, который в апреле нынешнего года намеревался продать почти 25 тысяч незарегистрированных медицинских масок, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Хусейн Икромов обвинялся по части 1 статьи 238 УК РФ (Обращение незарегистрированных медицинских изделий, то есть сбыт на территории Российской Федерации незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере).
По данным следствия, 13 апреля 2020 года Икромов приобрел в сети интернет партию одноразовых медицинских масок у поставщика, установить которого следствию не удалось, а 20 апреля начал реализацию масок, покупателем которых выступил оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области. Оперативник передал подсудимому 725 тысяч рублей, зарегистрировав, тем самым, факт сбыта масок.
От уголовного преследования он был освобожден, поскольку Икромову был назначен судебный штраф.
Отметим, что в марте этого года на территории Российской Федерации начала распространяться новая коронавирусная инфекция, в следствие чего главы субъектов Федерации начали вводить меры индивидуальной защиты населения, в том числе, ношение медицинских масок в местах скопления людей, однако в стране сохранялся дефицит такого рода изделий.