Евгений Куйвашев разрешил работать летним верандам и кафе в Екатеринбурге

Куйвашев написал, указ уже подписан и он взял на себя ответственность за свое решение.

Что касается остальных муниципалитетов, планируется смотреть на дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом.

Он отметил, что со 2 июля планируется увеличить число дежурных групп в детских садах. Пока работа будет возобновлена с загрузкой на 50%.