Евгений Куйвашев разрешил работать летним верандам и кафе в Екатеринбурге
Сегодня, 17:40ОбществоФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram заявил, что с завтрашнего дня смогут возобновить работу летние веранды кафе и рестораны в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Куйвашев написал, указ уже подписан и он взял на себя ответственность за свое решение.
Что касается остальных муниципалитетов, планируется смотреть на дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом.
Он отметил, что со 2 июля планируется увеличить число дежурных групп в детских садах. Пока работа будет возобновлена с загрузкой на 50%.
Напомним, вчера, 29 июня Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 6 июня.
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