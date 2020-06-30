Гордон попросил Куйвашева разобраться в истории экс-супругов из Нижнего Тагила
Житель Нижнего Тагила Георгий Биртвелишвили и его бывшая жена Анастасия Разумова стали героями программы «Мужское/Женское» на Первом канале. Ведущий программы Александр Гордон обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой лично разобраться в ситуации с делёжкой ребенка между экс-супругами.
Александр Гордон заявил, что плевать на решение суда – это ненормально.
Если так будет продолжаться, то мы никуда не сдвинемся, если решение суда не будет исполняться. Не важно, каких судов: гражданских, мировых, уголовных. Суд на то и суд – он решил, а вы исполнили, сказал Гордон.
Ведущий также обратился к следователям и полиции. Юлия Барановская поддержала коллегу, назвав отца девочки преступником.
На эфире присутствовали оба супруга и нынешняя возлюбленная Георгия Биртвелишвили Анна Завьялова. Сам Биртвелишвили рассказал, что дочь находится с его матерью в Геленджике. Также он заявил, что и дальше не собирается исполнять решение суда, по которому девочка должна остаться с мамой.
Напомним, бывшие супруги приехали в Нижний Тагил из Украины. После развода Анастасия вместе с ребенком уехала в Белгородскую область. Однако отец девочки нашел их и забрал дочь. С тех пор на протяжении года он не дает им видеться, скрывая, где находится девочка. Квартиру Биртвелишвили недавно оцепили судебные приставы, которые пытались исполнить решение суда, однако ребенка в квартире не оказалось.