Гордон попросил Куйвашева разобраться в истории экс-супругов из Нижнего Тагила

Александр Гордон заявил, что плевать на решение суда – это ненормально.

Если так будет продолжаться, то мы никуда не сдвинемся, если решение суда не будет исполняться. Не важно, каких судов: гражданских, мировых, уголовных. Суд на то и суд – он решил, а вы исполнили, сказал Гордон.

Ведущий также обратился к следователям и полиции. Юлия Барановская поддержала коллегу, назвав отца девочки преступником.

Видео Видео: "Первый канал"

На эфире присутствовали оба супруга и нынешняя возлюбленная Георгия Биртвелишвили Анна Завьялова. Сам Биртвелишвили рассказал, что дочь находится с его матерью в Геленджике. Также он заявил, что и дальше не собирается исполнять решение суда, по которому девочка должна остаться с мамой.