Грешные божества и «прокачка личности». Есть ли секты в Нижнем Тагиле?

Человека с древности волновал вопрос о мироздании. Откуда берется мир, что такое душа и где первопричина всего существования? Подобная тематика ставила людей в неведение, не давала целостной картины восприятия. От того появлялись мифы и сказания, которые «волшебным» образом разъясняли все сложности бытия. Так психика людей менее поддавалась стрессам, а неподвластные для ума темы становились легкими и вполне логичными.

Вера в потустороннее претерпела изменения, и теперь современный человек понимает, откуда берется смена дня и ночи и как устроена Солнечная система. Эпоха научно-технической революции помогла обществу выйти на путь прогресса личности. В современном мире развитие медицины набирает обороты, а история о пересадке органов уже не кажется феноменальным событием. Теперь современный житель мегаполиса заклинанием из разряда «окей, Google» сможет узнать абсолютно все и даже больше, не обращаясь к услугам шамана и знахаря, не танцуя с бубном и не принося в жертву кровь младенцев.

В Свердловской области были случаи возникновения организаций, которые современным, но своеобразным образом влияли на психику, разрушая целостное восприятие мира.

Пятидесятники Впервые о деятельности пятидесятников на Урале упоминалось в документах начала прошлого века. В Нижнем Тагиле история становления церковной общины началась в 2008 году. Верующие начали собираться для молитвы, организовывать церковные службы. Акцент делался на изучении Библии, в частности Ветхого завета, а потому пятидесятники акцентируют внимание на запрете поклонения изображениям с ликами святых. Сейчас деятельность таких организаций претерпела изменения. В деревне Реши под Нижним Тагилом создали благотворительный фонд «Независимость», который тесно сотрудничает с Нижнетагильской церковью христиан веры евангельской. На Тагилстрое — центр социальной реабилитации «Обновление», в поселке Чащино — благотворительный фонд под названием «Исход». Организации нацелены на помощь наркозависимым, инвалидам, малоимущим и бывшим заключенным. Те, в свою очередь, заключают договор на оказание реабилитационных услуг. «Благие дела, отмывание грехов», за которые предлагается добровольно-принудительная фиксированная оплата. «Жертвы» подобных организаций занимаются уборкой территорий, моют посуду и выходят в свет по разрешению.

Фото: 1mediainvest.ru

Всегда спрос рождает предложение. Люди сами выбирают инфантилизм вместо истинного развития. Это как с выборами — выбирают того, кто больше и красивее говорит, а после разочаровано ходят на свой завод. Так и в этой теме, сначала люди проходят обещания, психологов с дипломами, а после задумываются и обращаются к тем, кто знакомит их с собой и своей болью, развивая любовь. Если коротко, в состоянии ребенка мы хотим всё сразу и сейчас: миллион — завтра, замуж — удачно на всю жизнь, миссия — от Бога, спаси свою душу — отдай её нам и т. д.,рассуждает психолог Алена Рябченко.

Неопятидесятники «Церковь Любви Христа» Лидеры таких сообществ используют на своих собраниях практики гипноза и оккультно-спиритических сеансов, воздействуя на людей непосредственным психологическим образом для создания так называемой массовой истерии, сообщается на сайте thequestion.ru. Неоднократно на фестивалях неопятидесятников происходили убийства и жестокие жертвоприношения (запрещенная в России организация). Так, на фестивале «Иисус 2000», проводившегося 21–24 июля, организованном в Нижнем Тагиле, был убит Валентин Черненко, пишет «Новый день».

Фото: 1mediainvest.ru

Свидетели СССР Казалось бы, название говорит само за себя и ставит под сомнение деятельность организации, главная суть которой — возвращение в прошлое через настоящее. «Вера с светлое будущее, пропаганда советского гражданства и организация регистрационной палаты, в которой участники секты могут приобрести советское гражданство на законном основании.» Тагильчанка Светлана Горина создала такую «Регистрационную палату».

Распространение информации поступало через бесплатные вкладыши, которые информировали жителей о возможностях вернуть СССР. Для перерегистрации нужно собрать документы: свидетельство о рождении, свидетельства о рождении родителей, аттестаты и дипломы об образовании, профсоюзный билет и заплатить базовый взнос. Данная организация берет взносы с граждан, внушая им счастливое будущее. В Нижнем Тагиле Горина возглавляет ООО «Бизнес-Инфо». Судебные приставы неоднократно обращались к ней из-за невыплаты средств общей сложности в 300 тысяч рублей. Данная организация признана экстремисткой, деятельность на территории РФ запрещена.

Фото: 1mediainvest.ru

Ученики Христа В Свердловском области уроженка Башкортостана 48-летняя Земфира Гайнуллина — глава секты совершала обряды жертвоприношений и насилия над детьми. Так после мучительных процедур скончался ребенок. В Свердловской области в лесополосе Чкаловского района в прошлом году нашли тело девятилетнего мальчика. На данный момент Гайнуллина находится в СИЗО. Движение организация начала в США (запрещена в России).

Фото: 1mediainvest.ru

Тоталитарная секта «Кедрозвоны» Между поселком Уралец и Висим под Нижним Тагилом основалось экопоселение «Кедры Синегорья». Еще в 1996 году автор книги «Анастасия» Владимир Пузаков под псевдонимом Мерге написал художественное произведение, где главная героиня Настя обладала сверхспособностями и тайными знаниями о мироздании. Вдохновленные серией книг Мерге читатели воссоздали в реальном мире основные идеи автора, организовав родовые поместья. Идеология анастасийства включает в себя оккультизм, эзотерику, антисемитизм, теорию заговора, культ расы и пересмотр некоторых моментов в истории. Супруги Илья Вялков и Лидия Юрьева перебрались в «Кедры Синегорья» в 2011 году. Первое время ночевали в палатке, параллельно занимаясь строительством дома из глины по уникальным древним технологиям. На данный момент семья занимается воспитанием Светозары, которой уже семь лет. Международная научно-политическая конференция «Тоталитарные секты — угроза XXI века» в 2001 отнесла данное сообщество к наиболее опасным современным деструктивным культурам.

Фото: 1mediainvest.ru

Секта «Группа крови» Поклонник творчества группы «Кино» Юрий Юдин создал некую секту, под названием одной из популярных песен исполнителя Виктора Цоя. Владелец интернет-провайдера «Планета» обвинялся в истязании и насилии над несовершеннолетними. В августе 2018 года он совершал ритуалы с участием своих коллег и их детей. Таким образом он якобы воспитывал непослушных подростков, прилюдно надевая на них ошейник с током, втыкал детям иголки в пальцы, бил розгами. Родители, наблюдая за происходящим, были убеждены, что это необходимые сеансы воспитательного характера. Юдин наносил серьезные психологические травмы несовершеннолетним еще не сформировавшимся детям, призывал их быть сильными и не сдаваться. Основателя секты пригородный райсуд Нижнего Тагила признал виновным в истязании ребенка и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Организация запрещена в России.

Фото: 1mediainvest.ru

На вопрос «Почему все больше людей разных возрастов обращаются в секты?» на мой взгляд, уже очень хорошо ответил Жан-Поль Сартр — «У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её, как может.» Имеются в виду так называемые экзистенциальные потребности, т. е. каждый человек пытается найти ответы на вопросы: «Кто я? Почему родился и для чего живу? Как нужно жить правильно? Каковы для меня этические ориентиры?» И если человек не нашел ответы на подобные вопросы ни в одной из доминирующих конфессий, или эти ответы его не устроили, он обязательно продолжит поиски где-то еще, в различных сектах, например,поделилась мнением психолог Влада Горянская.

Секты в Свердловской области По данным Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области по документам на 1 января 2020 года на территории области действуют 814 религиозных организаций и 19 конфессий. Опасные направления и секты развиваются не зависимо от зарегистрированных религиозных учений, к которым относятся «Свидетели Иеговы» (запрещенная на территории РФ организация), «Пятидесятники», «Церковь Единения (Муна)», «Общество сознания Кришны», «Мормоны», «Слово истины», Церковь «Новая жизнь», «Адвентисты седьмого дня», «Церковь сайентологии».

В пресс-службе МВД «Нижнетагильское» сообщили, что в последнее время обращений касательно сект не поступало.

Как таковых сект-то нет, есть социальные реабилитационные центры. Они официально зарегистрированы, но каких-то жалоб, обращений за последние шесть месяцев не было,отметила пресс-служба МУ МВД «Нижнегатильское».

Фото: 1mediainvest.ru

Кто виноват? Группы из серии «Сделай свою жизнь лучше» или «Прокачай себя и за две недели измени свою жизнь» набирают обороты, преобразуясь в полнее законные сообщества. Которые, по сути, тоже можно отнести к сектам. Зомбирование, обещание лучшей жизни, выкачивание денег.

Государство о проведении патриотического воспитания вспоминает в День Победы и День защитника Отечества. Многие из нас не знают как выглядит даже сосед по лестничной клетке, тем самым если раньше мы были сплоченными какими-то мероприятиями и целью всеобщего развития, то сейчас население очень разобщено как по социальному и финансовому положению. Люди, в большинстве случаев, подростки, которые попадают в «секты» объединяются под интересы различных «псевдотренеров» и «псевдопсихологов», а учитывая, что государство не может предложить альтернативы, люди больше и больше погружаются в заманчивые «секты», надеясь хоть как-то не оставаться со своим одиночеством,говорит и. о. Первого секретаря Нижнетагильского отделения ЛКСМ РФ Виктор Хомутинников.

Из-за отсутствия веры в собственные силы граждане разных возрастных категорий подвергаются эмоциональному насилию. Основатели подобных группировок уверяют их, что окажут помощь, приголубят и избавят от страданий, играя на чувствах и без того внушаемых людей, неторопливо заманивают в свои лжеучения.

Андрей Альшевских — депутат Государственной думы заявляет, что сейчас уже разработаны методы законного воздействия на подобные организации:

На сегодняшний момент законодательство уже позволяет реагировать на подобные организации. Если есть факты о выманивании денег, то это уже граничит с уголовной ответственностью по 159 статье по мошенничеству. Если на сегодняшний момент не хватает инструментов действующих в законодательстве, тогда я уверен, что депутатский корпус готов будет рассмотреть предложения, которые поступят от органов власти.

Фото: 1mediainvest.ru

Как бороться с сектами? Нужно ли урегулировать властям общественные организации и создавать новые законы, адаптированные под современные реалии, менять направление в образовательных процессах и пересматривать установленные требования?

Нужно создавать досуг, начиная с детей, прививать любовь к труду, патриотизм с маленьких лет. Когда будет выработана достойная система образования, тогда и трудно будет вовлекать людей в секты, но не все люди будут заинтересованы учиться,— поделился рассуждениями Михаил Бояркин, первый секретарь нижнетагильского отделения КПРФ.

В секты попадают не только люди с «проблемами за 30», но и подростки, а также бизнесмены, которые планируют добиться все больших результатов, взобраться на карьерную лестницу как можно выше. Из-за наличия высокого спроса на подобные тренинги люди не замечают, как сталкиваются с мошенниками, которые не просто вытягивают лишние средства, но и подсаживают на совершенно иной образ жизни, из которого после не так-то просто выйти.

Любая религиозная секта в основе имеет идею спасения и сопричастности. Люди с детскими травами, кого отвергали, психически или морально подавляли, насилие, насмешки, ощущение никчемности, несостоятельности с годами делает человека изгоем. Вместо того, чтобы чувствовать себя, узнавать, разбираться в себе, образование ориентирует человека на идею о том, что все знания и ответы вовне. Этим пользуются умельцы и создают разного рода идеи бога, спасения, мнимой семьи и помощи. Поэтому человек потерянный, одинокий встречает представителя и цепляется за эту соломинку, его слушают, возможно впервые в жизни, ему говорят теплые приятные слова, которых он в свой адрес, возможно не слышал и за эту доброту, якобы заботу — человек готов отдать всё, высказала мнение психолог Алена Рябченко.

Ощущение власти над массами или превосходство над другими конфессиями и пропаганда собственных учений? Мотивы у таких организаций схожи — вымывание средств у граждан, легко поддающихся внушению. Главы таких организаций знают, как надавить на больное, оказать мнимую помощь и довольно абстрактными предложениями обещают, что помогут добиться всего за короткие сроки, а после, требуют следующей подписки на участие во втором, третьем этапе «прокачки мозгов».

Действительно, секты сегодня обретают совсем иной смысл и образ, нежели 20-30 лет назад, тогда подобные организации занимались в основном религиозными практиками. Сегодня же мы столкнулись с целой кипой различных организаций, предлагающих сделать из людей экстрасенсов, целителей, миллионеров. Предлагают научить людей «зарабатывать миллионы из дома». Наверняка, каждый в интернете видел подобную рекламу. Законодательной базы, к сожалению, под такие «лавки чудес» нет. Вместо реально полезных законов власть подкидывает нам такие непопулярные законопроекты, как закон о фейках, поднимает пенсионный возраст, повышает НДС и много чего ещё. Вот, казалось бы, законодательная инициатива, которой обрадуются миллионы граждан, тысячи не будут обмануты, но партии власти не до этого, рассказал Виталий Озеров, секретарь Свердловского обкома ЛКСМ РФ.

Озеров поделился примером из жизни, где его друзья пострадали из-за такого рода фирм. Один его друг столкнулся с фирмой «Кэшбери»: девушка вложила в эту организацию 50 тысяч рублей, взяла кредит. Ей обещали мгновенную прибыль, миллионы через неделю. Она не обратила внимания на опасение родственников. В итоге, ни миллионов, ни возврата денег не последовало. На уловки «Кэшбери» «повелись» тысячи россиян. И среди них не только люди среднего класса, ищущие способы улучшить финансовое положение, но и миллионеры.

Фото: 1mediainvest.ru

Чтобы охватить больший спектр людей, секты претерпевают кардинальные изменения. Теперь попасться на крючок можно через тренинги личностного роста. Ссылаясь на сверхвозможности разума и внутреннюю силу, организаторы убеждают людей, обещая, что тогда их дела пойдут в гору. Но такое психологическое давление может выдержать не каждый. Даже заядлый скептик-атеист, не интересующийся духовными учениями, может заплутать и не выйти на верный путь.

Мы человек разумный — один вид. Если развивается сознание одного — оно медленно, но верно оказывает влияние на себе подобных, так как наш мозг существует в общем электрическом поле, или коллективном сознании. Поэтому мы развиваемся всегда. А начинать следует каждому с себя, добавила Алена Рябченко, психолог.

Студентка из Уфы Альбина покончила с собой, после такого психологического тренинга, об этом писала газета «Комсомольская правда». Константин, пострадавший от организации «Интенсив», так же поверил на слово и вложился в прокачку своего дела. В итоге прогорел, а 400 тысяч, потраченных на курсы, так не вернули, Пишет РИА «Новости»

В современном урбанистическом обществе личность зачастую ощущает отчуждённость от остального мира. Связано это с характером социальных связей, где главным типом коммуникации является налаживание слабых связей — знакомств. Они характеризуются кратковременностью, низкой глубиной взаимодействия. В силу высокой скорости ритма жизни города, такой тип коммуникации наиболее оптимален, но он влечёт свои последствия: отчуждённость, потеря идентичности с группой,сообщает социолог Рамиля Ахметшина.

Фото: 1mediainvest.ru