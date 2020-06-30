Куйвашев разрешил открыться детским садикам с загрузкой на 50%
Сегодня, 21:53ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в муниципалитетах будут открыты дополнительные дежурные группы в детских садах. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.
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По словам губернатора, каждый день ему приходят жалобы родителей, которым не с кем оставить своих детей. Куйвашев написал, что со 2 июля планируется увеличение количества дежурных групп.
Считаю возможным возобновить работу всех садиков с загрузкой на 50%, пояснил губернатор.
Также сегодня Куйвашев разрешил начать работу летним верандам в кафе и ресторанах в Екатеринбурге. Вопросы об открытии детских садов поступают к главе региона очень часто, родители жалуются, что мест в дежурных группах не хватает.
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