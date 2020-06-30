Куйвашев разрешил открыться детским садикам с загрузкой на 50%

По словам губернатора, каждый день ему приходят жалобы родителей, которым не с кем оставить своих детей. Куйвашев написал, что со 2 июля планируется увеличение количества дежурных групп.

Считаю возможным возобновить работу всех садиков с загрузкой на 50%, пояснил губернатор.