На Урале бизнесвумен отделалась условным сроком за вывод 2,8 млрд рублей за границу
Сегодня, 15:03ОбществоФото: pixabay.com
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По решению Октябрьского районного суда Екатеринбурга, свердловчанка Ксения Тушкова была признана виновной в осуществлении незаконных валютных операций, сообщает издание 66.ru.
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Следствие считает, что Тушкова использовала подложные документы, и прикрываясь поставками трубной продукции, металлопроката и станков, в составе преступной группы вывела за рубеж с ноября 2014 по март 2018 средств порядка 2,8 миллиарда рублей.
Поскольку обвиняемая согласилась сотрудничать со следствием, ее дело было выделено в отдельное производство. В итоге, Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил Тушкову к трем годам лишения свободы условно.
Отметим, что уголовный процесс по отношению к другим пяти членам группировки продолжает рассматривать суд.
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