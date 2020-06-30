На Урале бизнесвумен отделалась условным сроком за вывод 2,8 млрд рублей за границу

Следствие считает, что Тушкова использовала подложные документы, и прикрываясь поставками трубной продукции, металлопроката и станков, в составе преступной группы вывела за рубеж с ноября 2014 по март 2018 средств порядка 2,8 миллиарда рублей.

Поскольку обвиняемая согласилась сотрудничать со следствием, ее дело было выделено в отдельное производство. В итоге, Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил Тушкову к трем годам лишения свободы условно.