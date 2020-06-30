Население Выксы может остаться без чистой воды

Управляющий состав «Водоканала» ранее обратился за помощью к градоначальнику Выксы Владимиру Кочеткову. Мэра просили разобраться в ситуации. Однако все оказалось безрезультатно. Об этом пишет Newsnn.ru.

В настоящее время «Выксатеплоэнерго» задолжало ООО «Водоканал» пять миллионов рублей. Долг АО «Выксаводоканал» составляет 500 000 рублей. Администрация Выксы ООО «Водоканал» не помогает. Напротив, уже несколько лет чиновники пытаются отсудить у компании сети, ранее отданные ей в аренду. Официальное объяснение властей Выксы: «Водоканал» не выполняет обязательств по договору. Поэтому предприятие должно вернуть сети муниципалитету.

Напомним, что правительство Нижегородской области реализует федеральную программу «Чистая вода». Из федерального бюджета на эти цели с 2019 по 2024 год хотят направить 1,88 миллиарда рублей. Осваивать данные финансовые потоки будут те, кто владеет сетями водоснабжения, водоотведения и канализации.

ООО «Водоканал» получил упомянутые выше коммуникации в рамках пяти договоров аренды. Тогда износ данных сетей достиг 95%. Часть коммуникаций вообще была не зарегистрирована. Средств на их ремонт в казне Выксы не находили.

Сумма средств, вложенных «Водоканалом» в ремонт сетей, превышала размер арендной платы. Конкретики в договорах не было. Это дало возможность местным чиновникам не зачесть ряд работ в счет аренды и взыскать с ООО «Водоканал» ее стоимость.

Спор двух хозяйствующих субъектов в первую очередь ударит по простым горожанам. Власти Выксы винят ООО «Водоканал» в неисполнении взятых на себя обязанностей. Якобы компания поставляла некачественную питьевую воду. В свою очередь, топ-менеджеры предприятия рассказали, что они не имели возможности работать над улучшением водоснабжения из-за продолжительного бездействия городских чиновников.

За время разбирательств работы могут лишиться более 100 сотрудников ООО «Водоканал». Горожане потеряют доступ к нормальному водоснабжению. В Выксе нет организаций с таким же штатом профессионалов, как в ООО «Водоканал». Сотрудники лишь этой компании досконально изучили технические особенности оборудования всех городских водопроводных коммуникаций. Ко всему прочему, у ООО «Водоканал» есть собственный парк техники для ремонта сетей.