Нижний Тагил представит регион на всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик
Сегодня, 18:42ОбществоФото: Яндекс.Карты
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Нижний Тагил стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Теперь он представит регион на федеральном уровне, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Нижний Тагил
Город на федеральном уровне представит практику организации комплекса для досуга. В частности, представлен будет «Музейный квартал», в рамках которого был оформлен «сад скульптур» на территории около Нижнетагильского музея изобразительных искусств.
На всероссийский этап вышла и Верхняя Тура. Она представил проект по благоустройству набережной Верхне-Туринского водохранилища.
По мнению жюри, оба проекта значимы для своих городов и востребованы среди жителей.
Председатель межведомственной комиссии, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын отметил, что в Нижнем Тагиле создана зона для отдыха и туризма, уникальное пространство, где можно не просто провести свой досуг, но и организовать мероприятие.
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