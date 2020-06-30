Нижний Тагил представит регион на всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик

Город на федеральном уровне представит практику организации комплекса для досуга. В частности, представлен будет «Музейный квартал», в рамках которого был оформлен «сад скульптур» на территории около Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

На всероссийский этап вышла и Верхняя Тура. Она представил проект по благоустройству набережной Верхне-Туринского водохранилища.

По мнению жюри, оба проекта значимы для своих городов и востребованы среди жителей.