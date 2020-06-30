Новый детсад в Нижнем Тагиле получит мебель для пищеблока за 3 миллиона рублей
Новый детский сад на 170 мест, строящийся по адресу: Уральский проспект, 32А, в Нижнем Тагиле получит мебель для пищеблока. Общая стоимость контракта составляет 2 928 243 рубля. .
Согласно конкурсной документации, исполнитель должен поставить для детского сада три островных производственных стола, шесть стеллажей для кухни, два подтоварника, 17 пристенных производственных столов, 13 хозяйственных стеллажей, 13 моечных двухсекционных ванн, два стеллажа для белья, девять кухонных столов-шкафов, стол для хлеборезки, 16 полок для сушки тарелок, подсобный стол, два островных трапецеидальных приточно-вытяжных зонтов, островной трапецеидальный приточно-вытяжной зонт, два вентиляционных полуоткрытых зонта, односекционная моечная ванна, две котломойки, производственный стол для мучных работ, три тележки-шпильки для противней, два распашных шкафа для хлеба, три шпильки для транспортировки гастроемкостей, два производственных пристенных стола с полкой, две подставки из нержавеющей стали, колоду разрубочную для рубки мяса.
Поставить товар поставщик должен в течение пяти рабочих дней со дня получения заявки на поставку от заказчика.
На данный момент конкурс по поиску поставщика завершен, проводится работа комиссии. Всего на конкурс было подано семь заявок.
Ранее был объявлен конкурс по поиску поставщика интерактивного оборудования за 1,7 миллиона рублей для нового детсада.