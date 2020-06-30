Новый детсад в Нижнем Тагиле получит мебель для пищеблока за 3 миллиона рублей

Согласно конкурсной документации, исполнитель должен поставить для детского сада три островных производственных стола, шесть стеллажей для кухни, два подтоварника, 17 пристенных производственных столов, 13 хозяйственных стеллажей, 13 моечных двухсекционных ванн, два стеллажа для белья, девять кухонных столов-шкафов, стол для хлеборезки, 16 полок для сушки тарелок, подсобный стол, два островных трапецеидальных приточно-вытяжных зонтов, островной трапецеидальный приточно-вытяжной зонт, два вентиляционных полуоткрытых зонта, односекционная моечная ванна, две котломойки, производственный стол для мучных работ, три тележки-шпильки для противней, два распашных шкафа для хлеба, три шпильки для транспортировки гастроемкостей, два производственных пристенных стола с полкой, две подставки из нержавеющей стали, колоду разрубочную для рубки мяса.