«Основной выпускной» ВКонтакте посмотрели 16 миллионов человек

Пятичасовую трансляцию, которая проходила в сообществе «Официальные страницы» (vk.com/officialpages), посмотрели 16 миллионов пользователей ВКонтакте. За три дня видео собрало 28 миллионов просмотров. Также пользователи оставили 370 тысяч комментариев к трансляции и 180 тысяч отметок «Нравится».

На празднике выступили популярные исполнители: Баста, Тима Белорусских, Ramil’, Тимати, Zivert, JONY, HammAli & Navai и NILETTO. Вели концерт Ида Галич, Владимир Маркони и голосовой помощник Маруся. Некоторым выпускникам удалось даже лично пообщаться с выступавшими артистами и ведущими с помощью видеозвонков ВКонтакте и получить призы. Также трансляцию концерта можно было посмотреть в эфире телеканала МУЗ-ТВ.

Гостем мероприятия стал и рэпер Моргенштерн, он представил на «Основном выпускном» новое музыкальное видео на песню Cadillac. Участие в съёмках приняли пользователи ВКонтакте, которые сняли креативное видео в «Клипах» в рамках челленджа #выпускнойCadillac. Также будущие студенты танцевали под «Медлячок» в челлендже от Басты и показывали праздничные наряды под песню HammAli & Navai «Пустите меня на танцпол».