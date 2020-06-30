Предлагавшего установку ГЛОНАСС екатеринбуржца обвиняют в хищении миллиона рублей

Ранее не судимому жителю Екатеринбурга 1979 года рождения инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следствие считает, что в период с августа по декабрь 2014 года обвиняемый ввел в заблуждение подчиненного ему сотрудника, действуя на основании доверенности, которая была ему выдана директором организации ООО «ГЛОНАСС–УРАЛ», параллельно являясь представителем данного юридического лица в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Далее, по версии следствия, обвиняемым были похищены денежные средства в размере более одного миллиона рублей, полученные им в качестве оплаты за оборудование и последующую его установку.