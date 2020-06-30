Предлагавшего установку ГЛОНАСС екатеринбуржца обвиняют в хищении миллиона рублей
В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в хищении свыше миллиона рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее не судимому жителю Екатеринбурга 1979 года рождения инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Следствие считает, что в период с августа по декабрь 2014 года обвиняемый ввел в заблуждение подчиненного ему сотрудника, действуя на основании доверенности, которая была ему выдана директором организации ООО «ГЛОНАСС–УРАЛ», параллельно являясь представителем данного юридического лица в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Далее, по версии следствия, обвиняемым были похищены денежные средства в размере более одного миллиона рублей, полученные им в качестве оплаты за оборудование и последующую его установку.
Ранее у жителей Нижнего Тагила мошенники обманным путем завладели суммой в размере около миллиона рублей. 50-летняя жительница Вагонки переводила злоумышленникам деньги, чтобы якобы получить компенсацию за приобретение некачественных лекарств. Во втором случае 61-летнему мужчине позвонил «сотрудник банка» и заявил, что на него оформлена кредитная карта. После передачи информации о действующих картах мужчина лишился 300 тысяч рублей.