Родные погибшего от COVID-19 уральского хирурга рискуют не получить компенсацию

Чиновница, выступая на встрече с региональными парламентариями, заявила, что семьи свердловских врачей имеют право на получение выплаты в размере 120 окладов врача, погибшего во время исполнения служебных обязательств, однако, как уверяет чиновница, на данный момент за этой выплатой граждане не обращались.