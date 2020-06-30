Родные погибшего от COVID-19 уральского хирурга рискуют не получить компенсацию
Сегодня, 14:17ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Выступая на очередном заседании регионального Законодательного собрания, заместитель министра здравоохранения области Елена Прямоносова заявила, что семье погибшего заведующего отделением хирургии Областной клинической больницы № 1 Екатеринбурга могут не выделить из бюджета региона компенсацию, сообщает URA.RU
Сюжеты: Екатеринбург
Чиновница, выступая на встрече с региональными парламентариями, заявила, что семьи свердловских врачей имеют право на получение выплаты в размере 120 окладов врача, погибшего во время исполнения служебных обязательств, однако, как уверяет чиновница, на данный момент за этой выплатой граждане не обращались.
Нам необходимо провести определенные мероприятия, чтобы определить, при исполнении ли обязанностей произошел трагический случай,ответила Прямоносова на вопрос депутата от партии «Справедливая Россия» Евгения Зяблицева.
Напомним, 24 июня стало известно о смерти заведующего хирургическим отделением Областной клинической больницы №1 Юрия Мансурова.
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