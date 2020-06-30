«Три месяца в изоляции»: певица Анита Цой госпитализирована в больницу с COVID-19

Певица была госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19,сказала пресс-секретарь.

По словам Кружель, певица придерживалась всех мер безопасности, в том числе, чтобы обезопасить своих родителей, которые проживают вместе с ней и входят в группу риска.

По словам родных, певица три месяца провела в жесткой самоизоляции, требуя от себя и всего обслуживающего дом персонала соблюдения мер безопасности, с целью недопущения распространения коронавирус. Поэтому, каким образом могла заразиться певица, неизвестно.

Анита Цой является заслуженной артисткой России, певицей и композитором.