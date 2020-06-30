«Три месяца в изоляции»: певица Анита Цой госпитализирована в больницу с COVID-19
В Москве госпитализировали певицу Аниту Цой. У нее подтвердился коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Анну Кружель.
Певица была госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19,сказала пресс-секретарь.
По словам Кружель, певица придерживалась всех мер безопасности, в том числе, чтобы обезопасить своих родителей, которые проживают вместе с ней и входят в группу риска.
По словам родных, певица три месяца провела в жесткой самоизоляции, требуя от себя и всего обслуживающего дом персонала соблюдения мер безопасности, с целью недопущения распространения коронавирус. Поэтому, каким образом могла заразиться певица, неизвестно.
Анита Цой является заслуженной артисткой России, певицей и композитором.
Напомним, ранее коронавирусом переболел Лев Лещенко и его супруга. Кроме того, заболевание перенесли экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман и депутат госдумы Дмитрий Ионин.