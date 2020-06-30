В Австралии шахматы объявили расистским видом спорта

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Австралийская радиостанция ABC провела специальное расследование, по итогам которого пришла к выводу о том, что шахматы – это расистский вид спорта.
Поводом к обвинению стали правила игры, согласно которым первыми всегда ходят белые фигуры, сообщает «Советский спорт».
Теперь государственный вещатель, который финансируется местными налогоплательщиками, планирует обсудить это скандальное открытие на ток-шоу, пригласив на него известных гроссмейстеров.
Отметим, что на заявления австралийцев уже отреагировали знаменитые шахматисты. 12-й чемпион мира Анатолий Карпов назвал эти обвинения маразмом, а 13-й чемпион мира Гарри Каспаров призвал придумать новую игру, где первыми будут ходить черные.
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