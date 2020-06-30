В Австралии шахматы объявили расистским видом спорта

Теперь государственный вещатель, который финансируется местными налогоплательщиками, планирует обсудить это скандальное открытие на ток-шоу, пригласив на него известных гроссмейстеров.

Отметим, что на заявления австралийцев уже отреагировали знаменитые шахматисты. 12-й чемпион мира Анатолий Карпов назвал эти обвинения маразмом, а 13-й чемпион мира Гарри Каспаров призвал придумать новую игру, где первыми будут ходить черные.