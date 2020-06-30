В Екатеринбурге осудили женщину за случайное падение ребенка из коляски
Сегодня, 15:29ОбществоФото: pixabay.com
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Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил мать, ребенок которой 14 июня 2019 года выпал из коляски во время прохождения рамки метоллодетектора на железнодорожном вокзале, и получил травму, повлекшую причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Сюжеты: Екатеринбург
Источник уточняет, что женщина проявила халатность, сложив в прогулочную коляску пакеты и сумки, одновременно усадив в нее ребенка, допустив, тем самым, опрокидывание коляски. В следствие падения, ребенком был получен перелом свода черепа.
Мировой судья Железнодорожного района Екатеринбурга признал женщину виновной по части 1 статьи 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и приговорил ее к шести месяцам ограничения свободы.
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