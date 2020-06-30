В Среднеуральском монастыре ответили на обвинения в издевательствах над детьми

Могучев обвинил телеведущую Ксению Собчак в стремлении опорочить отца Сергия, что она решила сыграть на «материнских чувствах и сентиментальности».

Сторонник отца Сергия рассказал о питании детей, лечении, обучении. Он утверждает, что все соответствует нормам, которые были в Советском Союзе. Для этого у монастыря имеется 50 коров, с которых получают молоко, творог, сметану, масло и мясо. Кроме того, всегда есть фрукты, овощи и рыба. Образование дети получают по семейной форме обучения и проходят аттестацию в частном образовательном учреждении Свято-Симеоновской гимназии Екатеринбурга. Учителями выступают сами монахини, а также приезжие педагоги. Имеется и детский сад.

По словам Могучева за детьми следила игуменья Варвара, а также к детям приезжала полиция, прокуратура и органы опеки. Также регулярно проводится осмотр врачей.

Сами воспитанники рассказывают о том, что в монастыре жесткие порядки, а также об употреблении наркотиков. Могучев утверждает, что так говорят те, у кого не сложилась жизнь и не хватает денег.

Это очередной дешевый заказ. Сотни тысяч людей побывали в монастыре и ничего из того, в чем сейчас обвиняют монастырь, не видели. Вдруг приехали люди с подмоченной репутацией и «оранжевой» ориентацией и нашли пищу для желтой прессы… Удивительно, заявил Могучев.

Ранее заявления Ксении Собчак о домогательствах к детям прокомментировали в Екатеринбургской епархии. Священники пообещали оказать поддержку пострадавшим, а также будет проведена проверка. Один из послушников рассказал, что в обители он пристрастился к наркотикам.