175 тысяч отсудила у начальницы Красноуфимского почтамта свердловская «Почта России»

Сотрудница «Почты России» — начальник отделения в Красноуфимске попалась на том, что продавала товар населению, а деньги присваивала себе. Женщина нанесла материальный ущерб отделению на сумму свыше 175 тысяч рублей, рассказали в Артинском районном суде Свердловской области.
Обман вскрылся во время инвентаризации.
Большую часть суммы — около 92,5 тысячи рублей женщина уже вернула, признав свою вину.
После разбирательств «расхитительница» была уволена с должности начальника почтамта.
Напомним, за хищение у клиентов 105 миллионов екатеринбуржец — исполнительный директор ООО «Центр Загородной Недвижимости» предстанет перед судом. В 2018–2019 годах мужчина вводил в заблуждение граждан, которые хотели построить жилые дома на принадлежащих ему земельных участках.