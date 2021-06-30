175 тысяч отсудила у начальницы Красноуфимского почтамта свердловская «Почта России»

175 тысяч отсудила у начальницы Красноуфимского почтамта свердловская «Почта России»
175 тысяч отсудила у начальницы Красноуфимского почтамта свердловская «Почта России»
Сегодня, 11:37ОбществоФото: 1mediainvest.ru
После выявленной недостачи «Почта России» смогла отсудить у сотрудницы 175 тысяч рублей. Женщина продавала товар в одном из отделений Красноуфимска, отбивала чеки, но деньги оставляла себе.

Сотрудница «Почты России» — начальник отделения в Красноуфимске попалась на том, что продавала товар населению, а деньги присваивала себе. Женщина нанесла материальный ущерб отделению на сумму свыше 175 тысяч рублей, рассказали в Артинском районном суде Свердловской области.

Обман вскрылся во время инвентаризации.

Большую часть суммы — около 92,5 тысячи рублей женщина уже вернула, признав свою вину.

После разбирательств «расхитительница» была уволена с должности начальника почтамта.

Напомним, за хищение у клиентов 105 миллионов екатеринбуржец — исполнительный директор ООО «Центр Загородной Недвижимости» предстанет перед судом. В 2018–2019 годах мужчина вводил в заблуждение граждан, которые хотели построить жилые дома на принадлежащих ему земельных участках.

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