Детские площадки обустраивают строители во дворе на Космонавтов в Нижнем Тагиле

Детские площадки обустраивают строители во дворе на Космонавтов в Нижнем Тагиле
Детские площадки обустраивают строители во дворе на Космонавтов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:14ОбществоФото: TagilCity.ru
Детские и спортивные площадки устанавливает подрядчик в рамках благоустройства двора на Космонавтов, 10 в Нижнем Тагиле.

Благоустройство двора на улице Космонавтов, 10 продолжается в Нижнем Тагиле. К началу июля основные работы выполнены на 80%. Дороги и тротуары заасфальтированы, у подъездов стоят лавочки и урны. Строители продолжают монтаж детских и спортивных площадок.

Основные работы мы планируем закончить в августе. На сегодняшний день объем уже выполнен на 80%. Покрытие подъездов и тротуаров готово на 95%. Срок окончания благоустройства стоит в октябре, потому что есть работы, которые попадают под сезонность. Этот период предусмотрен СНИПами, поэтому раньше мы не сможем закончить. Высадка зеленых насаждений будет в сентябре, рассказал редакции TagilCity.ru директор по капитальному строительству ООО ГК «Уралстройкомплекс» Николай Накоряков.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, на благоустройство этого двора выделено 19,6 миллиона рублей. Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Помимо ремонта дорог и тротуаров, установки детских площадок, проектом предусмотрен ремонт системы наружного освещения, установка урн, обустройство газонов и высадка деревьев.

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