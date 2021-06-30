Детские площадки обустраивают строители во дворе на Космонавтов в Нижнем Тагиле

Основные работы мы планируем закончить в августе. На сегодняшний день объем уже выполнен на 80%. Покрытие подъездов и тротуаров готово на 95%. Срок окончания благоустройства стоит в октябре, потому что есть работы, которые попадают под сезонность. Этот период предусмотрен СНИПами, поэтому раньше мы не сможем закончить. Высадка зеленых насаждений будет в сентябре, рассказал редакции TagilCity.ru директор по капитальному строительству ООО ГК «Уралстройкомплекс» Николай Накоряков.