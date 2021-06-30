Космонавты МКС будут участниками онлайн-тренинге Cyber Polygon 2021

С экипажем Международной космической станцией (МКС) в 2021 году свяжутся лица, принимающие участие в международном интернет-тренинге Cyber Polygon. Организатором мероприятия выступила компания по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE. Она является частью экосистемы «Сбера».

Организаторы заявили журналистам, что участники беседы поговорят о кибербезопасности. Об этом информирует tass.ru. Тренинг запланирован на девятое июля. Главной его темой станет безопасное развитие цифровых экосистем. Проект поддерживает Центр кибербезопасности Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Интерпола. Прямая связь с космонавтами МКС будет установлена прямо в ходе Cyber Polygon-2021. Космическая отрасль остается отраслью будущего. Решить проблему защиты передаваемых сведений жизненно важно. Организаторы акции с нетерпением ожидают предстоящей дискуссии. Отечественные космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров будут участвовать в Cyber Polygon. Сейчас они находятся на околоземной орбите. С ними поговорят, к примеру, на тему использования в работе на МКС инновационных технологий, про защиту отправляемых на Землю данных, о сотрудничестве с остальными государствами по вопросам кибербезопасности и тому подобном. В международную инициативу по повышению глобальной киберустойчивости Cyber Polygon входит самый крупный технический тренинг для корпоративных команд и интернет-конференция. В ней примут участие руководители международных структур. К Cyber Polygon в 2021 году присоединятся 120 команд из 29 стран. Аудитория прямой трансляции в прошлом была равна пяти миллионам зрителей, представляющих 57 государств.

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