Космонавты МКС будут участниками онлайн-тренинге Cyber Polygon 2021

Организаторы заявили журналистам, что участники беседы поговорят о кибербезопасности. Об этом информирует tass.ru.
Тренинг запланирован на девятое июля. Главной его темой станет безопасное развитие цифровых экосистем. Проект поддерживает Центр кибербезопасности Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Интерпола.
Прямая связь с космонавтами МКС будет установлена прямо в ходе Cyber Polygon-2021. Космическая отрасль остается отраслью будущего. Решить проблему защиты передаваемых сведений жизненно важно. Организаторы акции с нетерпением ожидают предстоящей дискуссии.
Отечественные космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров будут участвовать в Cyber Polygon. Сейчас они находятся на околоземной орбите. С ними поговорят, к примеру, на тему использования в работе на МКС инновационных технологий, про защиту отправляемых на Землю данных, о сотрудничестве с остальными государствами по вопросам кибербезопасности и тому подобном.
В международную инициативу по повышению глобальной киберустойчивости Cyber Polygon входит самый крупный технический тренинг для корпоративных команд и интернет-конференция. В ней примут участие руководители международных структур. К Cyber Polygon в 2021 году присоединятся 120 команд из 29 стран. Аудитория прямой трансляции в прошлом была равна пяти миллионам зрителей, представляющих 57 государств.