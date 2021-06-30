По поручению Путина продлена программа льготной ипотеки еще на год

Согласно поручению российского президента действие программы льготной ипотеки продлено до 1 июля 2022 года. Новая ставка по ней составит не 6,5 процента, а 7. В некоторых случаях размер ставки будет ниже. Например в случае, если в семье есть маленькие дети, родившиеся позже 1 января 2018 года.

Как сообщает Мейстер, преимуществами льготной ипотеки, которая была введена в апреле 2020 года, смогли воспользоваться уже свыше 500 тысяч семей. Помимо этого, она серьезно поддержала строительную отрасль во время пандемии. Но в связи с кризисом далеко не у всех была возможность воспользоваться ею. Не все решатся влезть в многомиллионные долги, когда неясны перспективы. Со стабилизацией ситуации этой возможностью захочет воспользоваться еще больше людей. В то же время недорогие кредиты плюс рост стоимости строительных материалов на мировых рынках негативно сказываются на стоимости недвижимости. Поэтому российские власти решили остановиться на компромиссном варианте. Хотя ипотека по-прежнему остается более доступной, но небольшой рост ставок призван оказать сдерживающее влияние на рост цен.

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