По поручению Путина продлена программа льготной ипотеки еще на год

По поручению Путина продлена программа льготной ипотеки еще на год
По поручению Путина продлена программа льготной ипотеки еще на год
Сегодня, 13:38ОбществоФото: pixabay.com
Согласно поручению российского президента действие программы льготной ипотеки продлено до 1 июля 2022 года. Новая ставка по ней составит не 6,5 процента, а 7. В некоторых случаях размер ставки будет ниже. Например в случае, если в семье есть маленькие дети, родившиеся позже 1 января 2018 года.

Как сообщает Мейстер, преимуществами льготной ипотеки, которая была введена в апреле 2020 года, смогли воспользоваться уже свыше 500 тысяч семей. Помимо этого, она серьезно поддержала строительную отрасль во время пандемии. Но в связи с кризисом далеко не у всех была возможность воспользоваться ею. Не все решатся влезть в многомиллионные долги, когда неясны перспективы. Со стабилизацией ситуации этой возможностью захочет воспользоваться еще больше людей.

В то же время недорогие кредиты плюс рост стоимости строительных материалов на мировых рынках негативно сказываются на стоимости недвижимости. Поэтому российские власти решили остановиться на компромиссном варианте. Хотя ипотека по-прежнему остается более доступной, но небольшой рост ставок призван оказать сдерживающее влияние на рост цен.

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